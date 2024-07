Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus e della Nazionale, ospite a Cronache di Spogliatoio si è soffermato sul fallimento azzurro agli Europei e sulle differenze tra il blocco Juve e il blocco Inter.

"Noi abbiamo giocato l'Europeo del 2016 e del 2021 dopo aver giocato tanti anni insieme, mentre i giocatori del blocco Inter non giocano insieme da così tanti anni come noi. Se ci sono tanti giocatori che giocano insieme durante l'anno hai un vantaggio ma cambiano le dinamiche, il modo di giocare e l'aspetto psicologico - le sue parole -. Ci sono tante variabili, deve essere bravo l'allenatore a incanalarle verso lo stesso scopo: e in questo forse si poteva fare meglio".