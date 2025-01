Dopo la partita vi ta 2-0 contro l'Atalanta, Yann Bisseck si è intrattenuto ai microfoni di InterTV per commentare quanto accaduto all'Al-Awwal Stadium: "Eravamo un po' sorpresi dalla loro formazione, ma non è stato un problema. Siamo ben preparati a tuto, abbiamo fatto un'ottima gara e siamo felii, vedremo che finale sarà".

Forse vi aspettavate un'Atalanta più aggressiva?

"Ovviamente, ma non fa differenza. Noi vogliamo giocare la nostra partita, non ci interessa l'atteggiamento dell'Atalanta".

Sentite di avere dei rivali oggi?

"Per me siamo la squadra più forte in Italia, se giochiamo bene e siamo aggressivi e cattivi possiamo battere chiunque".

Una finale contro Milan o Juve può essere un riscatto per i risultati in campionato?

"No, vogliamo solo vincere, non ci interessa chi ci sarà in finale. Dobbiamo vincere, sono molto convinto che ce la faremo".

Cosa avete detto a Denzel per la sua doppietta?

"Penso che lui non lo sappia come ha fatto a segnare, ma siamo contenti. Due gol clamorosi veramente, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto".

Tiu invece dove senti di poter ancora migliorare?

"Ovunque, c'è sempre qualcosa da migliorare. In fase difensiva l'ho fatto, in fase offensiva devo segnare di più ed essere più pericoloso in area. Ma sono sulla buona strada".