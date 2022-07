L’ex terzino della Juventus Alessandro Birindelli, papà del classe '99 Samuele, in procinto di passare dal Pisa al Monza, ha parlato ai microfoni di 'Romanews24' del futuro di Paulo Dybala: "Non mi aspettavo lasciasse la Juventus. Secondo me è stata una scelta dolorosa per entrambi. Dopo due anni di Covid-19 c’è la necessità di far quadrare i conti e quindi si devono fare sacrifici”.

Andrà all'Inter?

“In base alle sue richieste economiche in Italia non ci sono squadre in grado di soddisfarle. Quindi penso che potrebbe andare all’estero”.