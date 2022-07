Dopo l'amichevole contro il Trento vinta per 4-1 dai viola, a presentarsi in conferenza stampa è Cristano Biraghi, incalzato dai colleghi presenti anche sul suo futuro e su quello del compagno Milenkovic. Di seguito le parole dell'ex nerazzurro: "Io sono qua, per me è normale ma i matrimoni si fanno in due. Io ho dato la massima disponibilità di rimanere qua per tutto il tempo possibile. A me è capitato il sogno di giocare nell'Inter, il passo l'ho fatto, adesso non ho problemi a chiudere la carriera qua" ha detto a proposito del suo prosieguo di carriera.