Gode di ottima salute Betsson, prossimo main sponsor di maglia dell'Inter. Si è infatti concluso il miglior trimestre di sempre per Betsson, si tratta del decimo trimestre di seguito in cui l'azienda va migliorandosi. Un segnale di solidità e affidabilità per la società, ricordando anche alcuni esempi recenti di sponsor che non hanno poi onorato fino in fondo il contratto sottoscritto.