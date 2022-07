Federico Bernarndeschi, volato oltreoceano e oggi giocatore del Toronto, è intervenuto in collegamento video con la redazione di Sky Sport per raccontare l'impatto avuto con il calcio americano e le differenze con l'Italia. Tra le altre cose, l'ex Juve è tornato sul suo più recente passato, legato alle vicende di mercato che hanno preceduto la firma con il club canadese: "C'erano molte offerte, ma la mia scelta sarebbe rimasta la stessa. Ho giocato nel miglior club in Italia, sono cresciuto come uomo e calciatore a Torino. Ho vinto tanto con la maglia della Juve e con la Nazionale, avevo bisogno di nuovi stimoli in una nuova parte del mondo".