Beppe Bergomi è tornato sul caso Lukaku a Sky Sport: "Il belga ha sbagliato, le parole hanno un peso. Quando fai certe dichiarazioni, diventa difficile giustificare i comportamenti. Lui è stato indispettito dalla mancata titolarità nelle partite importanti una volta che ha raggiunto la forma adeguata. Sarebbe stato perfetto per l'Inter di quest'anno, i nerazzurri avrebbero fatto un mercato diverso".

Sul ritorno di Sanchez: “Mi sorprende, non ha usato parole al miele per spogliatoio e ambiente quando andò via e ha voluto la buonuscita. Saranno in 3: Arnautovic, Thuram e Lautaro a giocarsi il ruolo di alternativa e Sanchez a fungere da uomo delle occasioni, delle opportunità”.