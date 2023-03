Il primo ostacolo dopo la sosta che inaugura un mese di aprile infuocato per l'Inter sarà molto difficile da scavalcare. Almeno secondo Beppe Bergomi, che sulle frequenze di Radio Bruno ha inquadrato così la squadra di Vincenzo Italiano: "E' il peggior cliente che potesse capitare ai nerazzurri, è una formazione che ha idee e sviluppa gioco; inoltre sta bene - le parole dello Zio -. L’Inter deve recuperare giocatori, alcuni sono stanchi come Lautaro che è in difficoltà, Lukaku andrebbe servito in un’altra maniera. Ci sono difficoltà per l’Inter e la Fiorentina è l’avversario più complicato".