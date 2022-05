"Veniamo da uno straordinario campionato vinto, quest’anno possiamo ripeterci, nonostante le cessioni estive. Certo, avremmo dovuto vincere il recupero col Bologna. Ma spero ancora nella conquista del Tricolore" così Daniele Bennati, commissario tecnico della nazionale di ciclismo su strada, parla della sua Inter a Tuttosport.

Siamo alla volata finale. E lei di tappe conclusive se ne intende.

"L’attuale duello Inter-Milan è come la tappa degli Champs-Elysees. O la Milano-Sanremo".

Cosa è successo al Dall’Ara?

"Nelle ultime settimane, nonostante la partita contro il Bologna non fosse stata ancora disputata, pareva che la vittoria fosse già in tasca. Nel ciclismo non esistono le vittorie facili. E anzi, quelle che lo sembrano, risultano le più difficili. Nel calcio vale lo stesso".

L’Inter sarebbe potuta andare in fuga vincendo il derby di ritorno.

"Con una vittoria, sì. Non è successo e pure il Napoli era rientrato nella lotta per il titolo. Ora è una corsa a due".