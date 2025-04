Il Bayern Monaco archivia l'amarezza per l'eliminazione in Champions League per mano dell'Inter e torna a fare la voce grossa in Bundesliga andando a maltrattare a domicilio l'Heidenheim, travolto sotto il peso di quattro reti: il solito Harry Kane apre le marcature al dodicesimo, rete alla quale fa seguito il timbro di Konrad Laimer sette minuti dopo. Kingsley Coman al 36esimo trova la rete del 3-0, poi al 56esimo Joshua Kimmich mette l'ultimo sigillo.

Bayern che si porta con questa vittoria a 72 punti, nove di vantaggio sul Bayer Leverkusen impegnato domani contro il St. Pauli: il ritorno sul trono della Bundesliga è ormai a un passo.