Il Bayern Monaco mette un piede e mezzo ai quarti di finale di Champions League, dove affronterebbe una tra Inter e Feyenoord, grazie al netto 3-0 con cui ha liquidato il Bayer Leverkusen nel derby tedesco dell'Allianz Arena: apre e chiude le marcature Harry Kane, in mezzo la rete di Jamal Musiala dopo la paperaccia di Matej Kovar.

Più equilibrio a Lisbona, dove il Barcellona strappa un'importante vittoria ai danni del Benfica, soprattutto alla luce dell'inferiorità numerica dal 22' per l'espulsione di Pau Cubarsi: finisce 1-0 per i catalani, con gol decisivo di Raphinha.

Beffa al Parco dei Principi per il PSG, che assedia per tutta la gara la porta di Alisson e poi capitola su un contropiede, al minuto 87, al primo tiro in porta del Liverpool di Harvey Elliott che batte Gianluigi Donnarumma per l'1-0 finale.