Alessandro Bastoni arriva ai microfoni di Sport Mediaset per esprimere la gioia sua e della sua squadra dopo la conquista della finale di Coppa Italia: "Il segreto dell'Inter di Coppa? Più che segreto è la voglia di conquistare grandi obiettivi e di lottare insieme. Quando gli attaccanti difendono con noi e i centrocampisti stanno stretti diventa tutto più facile, così si diventa una grande squadra ed è difficile batterci. La Juve è una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà, abbiamo visto quello che andava fatto e lo abbiamo fatto.

C'è stata sofferenza fino alla fine.

"Sì, come col Benfica in Champions e come da qui alla fine. Ora dobbiamo pensare al campionato, abbiamo perso diversi punti e la testa ora va lì".