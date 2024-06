Alessandro Bastoni, interpellato da Sportitalia, ha parlato nel finale di Italia-Croazia: "Siamo stati ordinati, non abbiamo mai perso la speranza. Siamo stati bravi a riacciuffare il pareggio. Cosa manca? Qualcosa che si può creare giocando tanto insieme un legame che si trova sul campo. Abbiamo fatto comunque passi avanti rispetto alla gara con la Spagna, siamo fiduciosi per il futuro. In spogliatoio eravamo felici: dopo la Spagna è stata dura, ci siamo tolti un peso".