Vuoi diventare un pilastro della Nazionale? "Sì, sicuramente è un mio obiettivo. Ho fatto un Europeo alle spalle di Bonucci e Chiellini, che danno tanto anche sul piano umano. Io mi sento pronto per giocare tanti anni con la Nazionale e aprire un ciclo vincente".

Alessandro Bastoni parla ai microfoni di DAZN dopo la partita col Cagliari, raccontando come il gruppo nerazzurro ha vissuto l'immediata vigilia del match: "Era inevitabile pensare a quello che succedeva a San Siro. Però noi dovevamo vincere e lo abbiamo fatto, ora aspettiamo con positività domenica".

Cosa fa Perisic di diverso?

"Anche in allenamento va sempre forte, a cena gli ho chiesto cosa mangiava perché avrei mangiato la stessa cosa anche io. Ma era pane, tacchino e avocado, una cosa micidiale. Ivan è un grande professionista da prendere come esempio, ha giocato 120 minuti in Coppa Italia e oggi stava meglio di mercoledì".

Più forte tu o Tonali?

"Tanto determinerà la vittoria finale. Se ci sentiamo? Sì, abbiamo fatto le Nazionali insieme e giochiamo insieme a Call of Duty. Gli voglio bene, poi sportivamente siamo avversari".

Chi vince lo Scudetto?

"Non so dirvi, dobbiamo vincere entrambe".