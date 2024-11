L'ex Nazionale tedesco Mario Basler ritiene che l'RB Lipsia abbia ancora tutte le possibilità di accedere alla fase a eliminazione di Champions League. Parlando nel corso dell'evento 'Doppelpass on Tour' nella città della Sassonia, Basler ritiene che otto punti sarebbero probabilmente sufficienti per avanzare ai playoff: "E per me sette punti sono facilmente possibili, forse anche otto. Con lo Sturm Graz tre punti penso siano abbastanza sicuri, così come contro lo Sporting Lisbona; contro Inter e Aston Villa due punti si possono fare benissimo. Non so quale sia il problema".