Il Bari vola: la formazione biancorossa ha espugnato ieri il San Vito-Marulla di Cosenza grazie al solito Valid Cheddira e si attesta al quinto posto della classifica di Serie B. Ovvia la felicità per il tecnico Michele Mignani, che nel dopopartita ha avuto parole di elogio anche per i subentrati come Eddie Salcedo, che al 94esimo ha sfiorato il raddoppio, e Gianmarco Cangiano: "La cosa più bella per un allenatore è vedere che i giocatori che entrano negli ultimi minuti hanno un atteggiamento giusto, di sacrificio per la squadra. Hanno sempre fatto le scelte corrette, vuol dire che la squadra capisce che l'obiettivo è sempre il noi e mai l'io".