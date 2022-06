Nicolò Barella ha parlato ai microfoni ufficiali della Nazionale azzurra alla vigilia della sfida di Nations League contro l'Ungheria. "Dopo una delusione come quella contro l'Argentina non c'è stato tanto da dire - le sue parole -. Dovevamo solo entrare in campo e cercare nuove energie in una sfida importante come quella contro la Germania. I ragazzi che hanno esordito ci hanno dato l'energia giusta, era quello che ci serviva, ora siamo pronti ad affrontare le altre partite e fare ancora meglio. L'Ungheria ha aperto un ciclo con mister Rossi, non mi ha sorpreso la vittoria contro l'Inghilterra. Sarà difficile, ma noi con le nostre qualità possiamo fare male".