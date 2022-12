Dopo il trionfo del 2015, la Champions League è diventata un incubo per il Barcellona, tra rimonte clamorose subite nella fase a eliminazione diretta e le ultime due uscite di scena consecutive già ai gironi, l'ultima per mano dell'Inter. Un trend assolutamente da invertire, come ammesso da Marc Ter Stegen, portiere dei blaugrana, nel corso di un'intervista al Mundo Deportivo: "Queste sconfitte, soprattutto quelle contro la Roma, il Liverpool o contro il Bayern Monaco, ti lasciano con l'amaro in bocca e non è questo che cerchiamo o che vogliamo essere - le parole del tedesco -. Ci sono stati tanti cambiamenti nello spogliatoio, abbiamo anche iniziato a creare altre abitudini con Xavi che ha le idee chiarissime.