Intervistato da Sport, l'attaccante polacco del Barcellona Robert Lewandowski è tornato sulla Champions: "Non abbiamo giocato come avremmo voluto. Abbiamo avuto diversi infortuni, soprattutto in difesa, e questo ci ha fatto perdere un po' di ritmo e stabilità. Abbiamo commesso dei piccoli errori e non è mancata la sfortuna: non siamo riusciti a competere con Inter e Bayern, ma siamo felici del nostro percorso in campionato".