Tra i vari nomi avanzati per l'eventuale sostituzione di Denzel Dumfries, c'è anche quello dell'esterno del Barcellona Sergino Dest, che in blaugrana sta vivendo un momento di difficoltà: il suo obiettivo è quello di giocare per non perdere l'opportunità di disputare i Mondiali in Qatar da titolare negli Stati Uniti di Gregg Berhalter, ma in questo momento il tecnico blaugrana Xavi ha altre idee. Sia Ronald Araújo che Jules Koundé hanno infatti più probabilità di occupare il ruolo di terzino destro, senza dimenticare il prossimo recupero di Sergi Roberto. Per questo, secondo il quotidiano As, Dest potrebbe vedere compromessa questa eventualità, anche perché i suoi potenziali concorrenti nella USMNT, ovvero DeAndre Yedlin e Joe Scally, godono invece di maggiore spazio nell'Inter Miami e nel Borussia Moenchengladbach.