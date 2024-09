L'ex portiere di Modena, Lazio e Inter Marco Ballotta ha espresso parole di grande elogio per i nerazzurri e per il loro allenatore Simone Inzaghi nel corso di un'intervista rilasciata a Dotsport.it: "L’Inter è la squadra che ha operato nel mercato nei tempi giusti. Era già forte, ha fatto poco, ma sono acquisti mirati, e li ha fatti in fretta. Avendo cambiato poco, dal punto di vista strutturale, penso che sia ancora la squadra da battere. La base di partenza è ottima. In fin dei conti un anno fa ha dominato il campionato. I numeri danno ragione a Inzaghi. Aveva solo bisogno di allenare una squadra di prima fascia, non che la Lazio non lo fosse, ma i nerazzurri al momento hanno ambizioni diverse. Ha vinto coppe e campionato, è arrivato in finale di Champions League… Per me Inzaghi oggi è il miglior allenatore che c’è in Italia”.