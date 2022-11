Marco Ballotta, ex portiere dell'Inter, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma Piazza Affari per parlare delle proprietà straniera nel calcio italiano. "Le vedo come soldi che entrano, possono portare magari della finanza nuova - le sue parole -. Entrano in Italia per fare investimenti con obiettivi, ma se questi non vengono raggiunti fanno anche presto a cambiare idea.