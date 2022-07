A '1 Football Club', programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l'ex portiere Marco Ballotta. Tra i tanti argomenti anche quello relativo ai nerazzurri. Che cosa s'aspetta dalla truppa di Inzaghi? "Di chiacchiere attualmente se ne fanno tante, ma secondo me l'Inter partirà da una base molto solida - è convinto -. Ha posto delle fondamenta rilevanti in vista della prossima stagione. Dybala e Bremer sarebbero state le ciliegine sulla torta, ma l'arrivo di Lukaku ha alzato ancor di più l'asticella della squadra. Il club è solido, sarà la squadra da battere nella prossima stagione".