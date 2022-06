Secondo Baglioni avere nei club una persona che si interfacci con il mondo arbitrale "ha un'utilità molto importante, tanto è vero che è stata imposta quasi obbligatoriamente da parte della federazione e delle leghe. Non c'è l'obbligatorietà in questo momento - ha spiegato - la figura dell'addetto all'arbitro è inserita all'interno delle note ufficiali di gara, noi abbiamo fatto un passo in più. Abbiamo fatto un corso per qualificarli, a breve inizierà il secondo corso in modo da potere interfacciarsi con queste figure di addetto all'arbitro". (ANSA).