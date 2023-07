Sardar Azmoun, attaccante iraniano del Bayer Leverkusen, sponsorizza ai microfoni della stampa locale l'amico e connazionale Mehdi Taremi, giocatore del Porto inseguito da Inter e Milan: "Mehdi è, senza dubbio, un giocatore di talento che ha fatto molto bene al Porto. Si è evoluto tantissimo e vorrei che fosse arrivato prima in Europa. Quando era al Persepolis, ho insistito perché andasse in Europa, se lo meritava e aveva talento. Ho visto come ha aiutato i suoi colleghi con gli assist. Senza dubbio può giocare in squadre come Milan e Inter. Ha lavorato sodo e giocato grandi partite al Porto".