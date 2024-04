Arriva una notizia che può rappresentare il primo viatico di una piccola rivoluzione nel mondo del calcio: l’Aula della Camera ha approvato quasi all’unanimità, con 214 voti a favore, 8 astenuti e nessun contrario, la proposta di legge che prevede di promuovere, sostenere e favorire la partecipazione dei tifosi al capitale sociale delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. Ora la proposta passerà all’esame del Senato. Il testo prevede che una specifica modalità di gestione delle società sportiva sia rappresentata dall’azionariato popolare, che prevede l’ingresso dei tifosi nell’organigramma, in qualità di soci-investitori della società stessa.

La proposta di legge, una volta ottenuto anche l’ok del Senato, entrerà in vigore a decorrere dall’anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Possibile svolta, quindi, per quelle iniziative come quella lanciata anni fa da Carlo Cottarelli con InterSpac.