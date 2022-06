Il costo della benzina ha superato i 2 euro come prezzo medio dell’ultima settimana, con un ulteriore crescita di 7 centesimi. Una corsa che prosegue da due anni, ma che, secondo La Repubblica, ha ripreso slancio con l’aggressione della Russia all’Ucraina. L’ultimo allarme riguarda i costi della raffinazione, che stanno esplodendo a livello globale. In questo contesto, aumentano logicamente i profitti per gli operatori del settore come la Saras di Massimo Moratti, che in Borsa ha più che raddoppiato il suo valore da febbraio, da 0,5 a 1,2 euro per azione, grazie all’andamento favorevole del business. Le aziende che sono state abili a muoversi hanno aumentato i guadagni.