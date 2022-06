Il 12 giugno è il compleanno di Diego Milito. L'Inter, club con cui ha vinto la Champions League, ma anche due scudetti, due Coppe Italia e la Supercoppa Italiana, ha omaggiato il Principe. "Braccia aperte e corse infinite per esultanze indimenticabili, accompagnate dall'emozione e la gioia del pubblico nerazzurro - si legge sul sito ufficiale -. Diego Milito, 75 reti in 171 gare ufficiali con la maglia dell'Inter, ha segnato 30 gol nella cavalcata trionfale del 2009/2010, quattro dei quali hanno deciso la finale di Coppa Italia, lo Scudetto e la Champions League con la doppietta al Bayern Monaco. Grazie a tutto questo, il Principe si è guadagnato l'amore dei tifosi interisti ma anche l'ingresso nella Hall of Fame nerazzurra, dopo Ronaldo e Meazza e prima del suo compagno di squadra, Samuel Eto'o. Nel giorno del suo 43esimo compleanno i migliori auguri da parte del Club e dei tifosi".