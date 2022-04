Non ci sarà alcun bisogno di rivoluzione in casa Atalanta, dopo che ormai anche l'obiettivo Europa League è evaporato a causa della sconfitta interna con l'RB Lipsia. Ne è convinto l'ad orobico Umberto Marino, intervistato da DAZN prima del match contro l'Hellas Verona: "Lo dico dal girone di andata. La Serie A quest'anno ha otto squadre di altissimo livello. E' appassionante la corsa scudetto come la corsa all'Europa. Le altre squadre sono cresciute, l'Atalanta ha fatto il suo campionato, è arrivata ai quarti di una coppa europea. Dobbiamo proseguire su questo percorso, poi l'Atalanta farà sempre l'Atalanta con equilibrio".