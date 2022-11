Gian Piero Gasperini non pensa alla sfida contro l'Inter di domenica. "Proviamo a vincere tutte le partite - dice il tecnico dell'Atalanta in un passaggio della conferenza stampa pre-Lecce -. Voi continuate a dirmi secondo, terzo e quarto posto, ma non è la priorità in questo momento. L'Atalanta non deve guardare ad andare in Champions: la valutazione che fate è solo se torniamo in Europa o no, non passa altro. Avete una misura differente dal mio. L'Inter? Noi pensiamo al Lecce, proviamo sempre a fare risultato, non andiamo a fare Accademia. Nessuno immaginava di essere a questo livello, ma il mio obiettivo è mettere la società nelle condizioni giuste per costruire il futuro".