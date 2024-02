Assemblea ricca di temi interessanti quella da Lega Serie A per lunedì 26 febbraio, a partire dalle modifiche per il calendario internazionale per il prossimo ciclo triennale 2024-2027 a seguito della nascita della nuova Champions League e del lancio del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, che si terrà nell’estate del 2025 negli USA e vedrà la partecipazione dell’Inter e di un’altra italiana. Tra i punti all’ordine del giorno dell’assemblea emerge anche un’informativa per il lancio della piattaforma Serie A+, che ha l'obiettivo di riunire una serie di attività di marketing della Lega Serie A mettendole a sistema.

L’idea, riporta Calcio e Finanza, è convogliare le attività di fidelizzazione già esistenti della Serie A (come ad esempio la votazione del miglior giocatore del mese, sondaggi e altro) per riunirle in uno spazio unico insieme ai tifosi e rafforzare l’attività di marketing della Lega.