Kristjan Asllani, centrocampista dell'Empoli accostato anche all'Inter in vista della prossima stagione, ha parlato a margine del 'Premio Del Rosso' ricevuto in serata: "Sono molto contento di ricevere questo premio dopo 13 anni che gioco con questa maglia - le parole del classe 2002 albanese raccolte del TMW -. L'anno scorso ero in Primavera, non pensavo di fare questo salto così presto e cerco sempre di dare il massimo cercando di accontentare tutti, tifosi e mister".