Kristjan Asllani, centrocampista nerazzurro, ha parlato a Inter Tv nel corso del Media Day: "Mi sento molto cresciuto, stando insieme a campioni è normale che sia così. Ora prepariamo questa partita, sappiamo il valore che ha. Come si prepara? Quando sei a casa con la famiglia e stacchi un po', ci pensi. Non tutti hanno la possibilità di essere lì per un evento così speciale. Due anni fa è andata male, stavolta vogliamo portarla a casa. Calhanoglu ha iniziato due anni fa a fare questo ruolo, ma è già un maestro. Sono contento di averlo al mio fianco, mi aiuta tanto anche fuori dal campo. Ho imparato tante cose che mi potranno servire".