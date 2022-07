Ottimi ascolti per Sportitalia che ieri ha trasmesso in esclusiva la prima uscita stagionale dell'Inter di Simone Inzaghi a Lugano. Come riportato da Calcio&Finanza, il match è stato visto da mezzo milione di telespettatori con picchi di share sull’ascolto totale del 3,29% e per il target commerciale uomini del 6,17% tra e 18,30 e le 19.