Arianna Fontana, pattinatrice di short track italiana che nel corso della sua carriera ha vinto 14 medaglie ai Giochi olimpici invernali, ha parlato dell'Inter e del suo rapporto con i colori nerazzurri nel corso del Gentleman FairPlay: "Ormai mi sento a casa ogni volta che vedo i ragazzi o il presidente Marotta. Facciamo due chiacchiere e sembriamo due famiglie. Chi vedrei bene dell'Inter a pattinare sul ghiaccio? Un po' tutti, ma se dobbiamo pensare alle origini olandesi avrei detto Dumfries. Sarebbe bello vederli sul ghiaccio, magari possiamo fare scambio reciproco di insegnamenti".

La campionessa Arianna Fontana e l’Inter ️ https://t.co/QrCa5gQFRa — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) October 7, 2026