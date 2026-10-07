Arianna Fontana, pattinatrice di short track italiana che nel corso della sua carriera ha vinto 14 medaglie ai Giochi olimpici invernali, ha parlato dell'Inter e del suo rapporto con i colori nerazzurri nel corso del Gentleman FairPlay: "Ormai mi sento a casa ogni volta che vedo i ragazzi o il presidente Marotta. Facciamo due chiacchiere e sembriamo due famiglie. Chi vedrei bene dell'Inter a pattinare sul ghiaccio? Un po' tutti, ma se dobbiamo pensare alle origini olandesi avrei detto Dumfries. Sarebbe bello vederli sul ghiaccio, magari possiamo fare scambio reciproco di insegnamenti".

Sezione: News / Data: Mer 07 ottobre 2026 alle 21:09
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione