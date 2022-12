Emozionatissimo a fine partita, emozionato anche nell'intervista concessa a Rai Sport. Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha parlato così: "Ancora non me ne rendo conto, ma ora dobbiamo soltanto goderci il momento, soprattutto per il nostro popolo. Questo è quello che facciamo per vivere, siamo abituati a subire determinati colpi e a reagire, ma anche i tifosi l'hanno fatto e ci hanno aiutato molto".