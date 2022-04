"Sono ancora ubriaco di felicità dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna". Si presenta senza troppi giri di parole il pluricampione olimpico Antonio Rossi a Tuttosport dove parla da tifosissimo rossonero: "Non mi aspettavo di certo un regalo del genere. Noi però dobbiamo superare lo scoglio Fiorentina e quello del Verona. Poi, forse, potremmo distenderci".

Cosa serve al Diavolo per vincere il titolo?

"Il coraggio, lo stringere i denti, il crederci. Restare compatti e uniti".

Conterà tantissimo l’aspetto psicologico. Il Milan è l’underdog?

"L’outsider c’è sempre, quello che non sente il peso dell’essere favorito lo trovi anche alle Olimpiadi. Io non sentivo la pressione: ero consapevole di aver dato tutto negli allenamenti. E questo mi dava serenità. Penso succeda lo stesso ai rossoneri. Magari loro sanno di non essere i più forti, o comunque di essere sullo stesso livello dell’Inter, ma il curare ogni particolare quotidianamente potrà essere determinante".