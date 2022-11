Si chiama Andrei Borza, gioca nel Farul Costanta in Romania ed è stato inserito dal quotidiano The Guardian tra i 60 giocatori più talentuosi dell'annata 2003. Brucia le tappe il giovane difensore, che è il giocatore più giovane della rosa convocata dal Ct della Nazionale U20 rumena, Daniel Pancu, per le amichevoli con Italia e Polonia. E che, intervistato da FRF TV, spiega quale giocatore del passato rappresenta il suo punto di riferimento: "In termini di stile di gioco, assomiglio a Cristian Chivu. Spero di raggiungere presto la Nazionale Under 21. Gheorghe Hagi è un ottimo allenatore, è l'allenatore dei miei sogni, per così dire. L'obiettivo è segnare più gol possibili e fare più presenze possibili".