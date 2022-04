La gara del Chelsea contro il Crystal Palace in FA Cup ha generato nuove critiche per Romelu Lukaku. "Guardi Timo Werner che non si arrende e offre qualcos'altro alla squadra se non segna. Lukaku vuole essere al centro dell'attenzione, ma perde un'occasione. Sarà devastato perché è più forte di così".

Sulla stessa falsariga Roy Keane: "Deve esserci un cambiamento, e deve venire dal giocatore. Quanto vuole salvare la sua avventura al Chelsea?".