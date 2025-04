Nonostante la prossima sessione di calciomercato sia ancora lontana, il River Plate ha già iniziato a lavorare su possibili rinforzi in vista del Mondiale per club degli Stati Uniti, dove sarà avversaria dell'Inter nel girone. Uno dei nomi che più circola è quello di Alejo Véliz, attaccante argentino che attualmente gioca nell'Espanyol dove è arrivato in prestito dal Tottenham.

Secondo TNT Sports, il 21enne è una delle opzioni che il club di Buenos Aires sta valutando. Véliz ha giocato per il Rosario Central, da dove è stato ingaggiato dagli Spurs per 16 milioni di euro nel 2021. Tuttavia, non riuscendo a trovare continuità, è stato ceduto in prestito al Siviglia e in seguito all'Espanyol, dove rimarrà fino a giugno.