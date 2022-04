Dal prato dell'Etihad Stadium, Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, in attesa di affrontare domani il Manchester City nella semifinale di Champions League, si concede una digressione a Sky Sport sul campionato italiano e sul duello Inter-Milan: "Lo seguo, come no: sono molto attratto dal calcio italiano. Ieri il Milan ha fatto una vittoria importante, è una bella lotta che da tempo non c'era in Italia. Che vinca il Milan", conclude il tecnico di Reggiolo con un sorriso.