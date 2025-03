Si è disputata ieri l'amichevole organizzata dalla Federcalcio argentina tra la Seleccion di Lionel Scaloni e la formazione Under 20 di Diego Placente allo scopo di aiutare la popolazione di Bahia Blanca colpita dalla devastante tempesta dei giorni scorsi, annunciata anche da Lautaro Martinez prima che l'attaccante dell'Inter fosse rimandato in Italia a seguito di un problema muscolare.

La sfida si è conclusa, per la cronaca, col punteggio di 2-0 per l'Albiceleste maggiore grazie ai gol di Angel Correa e della stellina del Como, obiettivo dell'Inter, Nico Paz. In campo dal primo minuto anche l'altro obiettivo nerazzurro, l'attaccante del Bologna Santiago Castro. I fondi raccolti saranno destinati alla ricostruzione dell'Ospedale Interzonale Dr. José Penna, gravemente danneggiato dalla tempesta che ha colpito Bahía Blanca.