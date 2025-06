La guerriglia urbana scatenatasi in questi giorni a Los Angeles con le proteste contro i blitz della ICE, l’agenzia federale nata con l’obiettivo di far rispettare le leggi sull’immigrazione all’interno del territorio americano, rischiano di riverberarsi anche sul Mondiale per Club. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall'Argentina, la FIFA starebbe infatti valutando l'ipotesi di spostare l'orario della partita tra River Plate e Monterrey, che si giocherà al Rose Bowl di Pasadena ed è valida per il girone E, lo stesso dell'Inter.

Il River Plate è in attesa di conferma ufficiale, ma è già a conoscenza del potenziale cambio di programma. Il calcio d'inizio è previsto per le 3 ora italiana di sabato 21 giugno. Tuttavia, il match verrà anticipato di tre ore per motivi di sicurezza.