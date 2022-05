Prima dell'incontro con la Fiorentina che chiude l'annata della Juventus, Massimiliano Allegri traccia ai microfoni di Sky Sport un piccolo consuntivo della stagione dei bianconeri: "Non abbiamo centrato lo Scudetto ma sapevamo non fosse facile. Abbiamo perso una finale di Coppa Italia, abbiamo fatto una buona Champions. E' fisiologicamente umano che un anno puoi non vincere: dispiace ma l'obiettivo minimo è la Champions. Non è una cosa scontata".