È Alisson Becker il giocatore del Liverpool che interviene in conferenza stampa a San Siro alla vigilia della partita di Champions League contro il Milan. Sarà il debutto del nuovo format a 36 squadre, davanti al quale l'ex Roma esprime con ironia il suo scetticismo: "Per i tifosi è stupendo, più partite e partite fra le big. Per noi è molto positivo, poter giocare contro le migliori squadre all'interno del girone unico. Bello aggiungere le partite al calendario anche se era già duro di per sé, infatti scherzavo... Nessuno chiede ai giocatori qualcosa, per esempio l'aggiunta di nuove partite: il nostro punto di vista non conta. Siamo tutti molto stanchi e provati".