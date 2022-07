Storce il naso Aldo Serena, storico ex attaccante dell'Inter che non si trova d'accordo sulle ultime dichiarazioni di Arrigo Sacchi circa la corsa al titolo e i suoi trascorsi al Milan con la gestione di Gullit e Van Basten. “Nel campionato Gullit c’era e nella Coppa Campioni Van Basten le ha giocate tutte. Darebbe più apprezzamento al suo lavoro dicendo che è riuscito a infondere i valori del sacrificio e del bene comune a grandi campioni come questi, il che non è assolutamente facile”, ha scritto via Twitter il campione del mondo '82.