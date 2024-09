Mario Piccinocchi, capitano dell'Alcione Milano, ha raccontato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per l'avventura del club meneghino in Serie C, che ha reso di fatto gli arancioblu la terza squadra del capoluogo lombardo, anche se Piccinocchi, prodotto del vivaio del Milan, non si risparmia una battuta: "Da milanista metto il Milan in testa, poi l'Alcione e l'Inter terza".

L'ex Ascoli parla anche del lavoro compiuto dall'Alcione: "Ogni anno è stato aggiunto un pezzettino, siamo arrivati in Serie C giocando un certo tipo di calcio e anche grazie agli investimenti sulle strutture. Sono orgoglioso, c'è grande senso di appartenenza".