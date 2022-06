Il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi ha rilasciato un'intervista anche ai microfoni del quotidiano sportivo Marca, al quale ha parlato in termini secchi del progetto Super League bacchettando il Real Madrid: "Per me è morta. Il Real Madrid ha vinto la Champions League e meritatamente, ma da una parte la vogliono vincere, l'hanno festeggiata per giorni, quasi una settimana, ma dall'altra parte non vogliono giocarla. Se non sei felice, non devi giocarci. La Champions League è la migliore competizione del mondo".