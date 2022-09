Intervenuto in videoconferenza al 'Football Talks' organizzato dalla Federazione portoghese, Nasser Al-Khelaifi è tornato ad affrontare il discusso tema della Superlega: "Potete chiamarla Superlega, io la chiamo non-Superlega - le parole del presidente del PSG -. Il calcio ha bisogno di essere sviluppato in un modo che rispetti piccoli, medi e grandi club, così come i tifosi. Alcuni club non vogliono che le società medie diventino grandi, sono impauriti dalla competizione: l'ecosistema calcio è più grande di due o tre club. Il messaggio è stato inviato, nessuno può rompere l'ecosistema calcio. Io ed i miei colleghi all'ECA siamo fortemente contrari alla Superlega".