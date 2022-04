La Super League non risorgerà dalle sue stesse ceneri. Ne è sicuro Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg, oggi protagonista di una conferenza stampa in qualità di numero uno dell'ECA a margine dell'Assemblea generale dell''Associazione dei Club Europei andata in scena a Vienna: "La non Super League non esiste - ha detto -. Non la prima (versione ndr), non la seconda. Tutti sono contrari, dai tifosi, ai media, passando per i grandi e piccoli club. Sono solo tre (società) che la vogliono: la cosa strana è che a loro (Barca, Real, Juve ndr) piace giocare ora nelle competizioni UEFA. Si stanno divertendo a giocare nella migliore competizione. Non credo che ci sia un modo in cui potenzialmente possano fare qualcosa del genere perché siamo qui uniti. Qui all'ECA abbiamo trovato la nostra unità nel 2021, staremo insieme lavorando come un'unica famiglia e prendendoci cura l'uno dell'altro. Penso che questo sia l'obiettivo principale e l'abbiamo raggiunto. Ora stiamo esaminando il potenziale e ciò che possiamo fare nel 2022, uno di questi è il valore aumentato delle competizioni UEFA, dimostrando da ogni singola angolazione che si sbagliano e che diventeremo sempre più grandi".